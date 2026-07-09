Сърбия екстрадира Стоян Мавродиев, до дни ще бъде в България

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Сърбия разреши екстрадицията на бившия управител на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Адвокатът на Мавродиев Емануил Йорданов потвърди за bTV, че има разрешение за екстрадицията и клиентът му ще е в България до няколко дни.

Мавродиев е обвиняем за длъжностно присвояване в особено големи размери. Освен че оглавяваше ББР до отстраняването си през 2020 г., той е и бивш председател на Комисията за финансов надзор (КФН).

На 4 юни 2026 г. той е бил задържан в Сърбия, след което българските власти незабавно са започнали процедурата по екстрадицията му.

Разследването срещу него е свързано с отпускането на необезпечен кредит в размер на 150 млн. лева от Българската банка за развитие на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански. Според настоящото ръководство на банката от тази сума са успели да възстановят едва около 4 млн. лева, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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