Сърбия очаквано постигна втора победа на ЕвроБаскет 2025

Снимка: Пиксабей

Един от главните фаворити за титлата на ЕвроБаскет 2025 Сърбия очаквано постигна втора поредна победа на шампионата на Стария континент. Водени от суперзвездата си Никола Йокич, сърбите надделяха над Португалия с 80:69 в среща от втория кръг в Група А в Рига.

След силни последни минути на първото полувреме сръбският тим отвори разлика от 10 точки на почивката - 43:33. В третата част Йокич и компания бяха на висота и авансът им в един момент достигна 18 точки при 53:35. В последния период португалците се опитаха да се доближат максимално до съперника си и съкратиха изоставането си на 7 точки при 67:74, но Сърбия все пак не допусна изненада до края, предаде Спортал.

Йокич бе над всички тази вечер с 23 точки, 10 борби, 3 асистенции, 2 откраднати топки и 2 чадъра за малко над 22 минути игра. Силен мач за Сърбия изигра и Никола Йович. Крилото на Маями Хийт бе безгрешен при стрелбата днес - 18 точки при 6/6 от игра, 4/4 за 2 точки, 2/2 от тройката и 4/4 от линията за наказателни удари.

Лошата новина от мача за селекционера на Сърбия Светислав Пешич е травмата на капитана на тима Богдан Богданович. Опитният гард получи контузия на ахилеса към края на първото полувреме и това го принуди да не се появи в игра през вторите 20 минути.

За Португалия това е първа загуба в турнира, след като в първия си мач иберийците сразиха Чехия. Тази вечер Диого Брито бе №1 за португалците с 22 точки и 9 борби, а Траванте Уилямс реализира 15 точки.

