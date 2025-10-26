Сърбия повишава акцизите на цигарите

Пиксабей

Акцизите на цигарите и други тютюневи изделия в Сърбия вероятно ще се повишат от 2026 г., предаде ТАНЮГ.

Според изменените разпоредби на Закона за акцизите, които Министерството на финансите на Сърбия публикува на уебсайта си, е възможно акцизите на цигарите да бъдат повишени, отбелязва агенцията, предаде БТА.

Според изменените разпоредби на Закона за акцизите, които Министерството на финансите на Сърбия публикува на уебсайта си, акцизите върху цигарите ще се плащат в размер на 106,90 динара (1,77 лв) за опаковка от 20 цигари през първата половина на следващата година, вместо сегашните 97,47 динара (1,62 лв). Предложения и коментари по изменените разпоредби могат да бъдат подадени до 30 октомври, така че измененията все още не са окончателни .

Увеличението на акцизите се отнася както за вносни, така и за произведени в страната цигари.

Според предложението на Министерството на финансите, акцизите ще се увеличават на всеки шест месеца през следващите години и ще възлизат на 120,40 динара (2 лв) на опаковка, считано от 1 юли 2030 г.

Предлага се също така увеличение на акцизите върху течностите за пълнене на електронни цигари, които ще се увеличават веднъж годишно през следващите пет години, както и върху негоримия тютюн, също през следващите пет години.

Акцизът върху течностите за пълнене на електронни цигари се плаща на милилитър и от сегашните 10,80 динара (0,18 лв) на милилитър, следващата година ще бъде 13,12 динара (0,22 лв), а през 2030 г. ще бъде 17,12 динара (0,28 лв).

Акцизът върху негоримия тютюн се плаща на килограм тютюнева смес. В момента той е в размер на 100 процента от минималния акциз на 1000 цигари, определен за категорията среднопретеглена цена на дребно на цигари. През следващата година процентът ще бъде увеличен на 110, а през 2030 г. на 150.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!