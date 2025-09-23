Сърбия сключва нов 3-годишен договор с Русия за доставки на природен газ

Кадър Нова телевизия

Сърбия ще сключи нов договор с Русия за доставки на природен газ.

Той ще е за срок от три години и за доставка на 2,5 милиарда кубични метра годишно, съобщи ръководителят на държавната компания "Сърбия гас" Душан Баятович, цитиран от агенция Ройтерс.

Баятович очаква договорът да бъде подписан през следващия месец.

Белград официално държи на кандидатурата си членство в Европейския съюз, но намеренията му влизат в разрез с решенията на Съюза да спре вноса на фосилни горива от Руската федерация окончателно през 2027 година.

Понастоящем Сърбия получава 3,5 милиарда кубически метра годишно от Русия, като ключов за тези доставки е газопроводът "Турски поток", отбелязва БТА.

