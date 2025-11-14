Сърбия загуби шансове за Световното

Снимка: Пиксабей

Селекцията на Англия, която още в миналия кръг на световните квалификации стана първият европейски отбор, гарантирал си класирането на Мондиал 2026, победи с 2:0 Сърбия на "Уембли" в последното си домакинство в група "К". Букайо Сака откри резултата в 28-ата минута, а в 90-ата друг играч на Арсенал - Еберечи Езе удвои. Така "трите лъва" записаха седма поредна победа в пресявките, като все още не са допуснали нито едно попадение във вратата си. Головата разлика на отбора също е впечатляваща - 20:0. Този резултат, съчетан с победата на Албания като гост на Андора, пък сложи край на надеждите на сърбите да се класират за плейофите. Кръг преди края албанците имат четири точки преднина, допълва Спортал.

Томас Тухел направи три промени в сравнение с мача с Латвия. Нико О'Райли дебютира за националния отбор, започвайки отляво на отбраната. Рийс Джеймс бе десен бек, а Маркъс Рашфорд стартира като ляво крило. Джуд Белингам, който пропусна последните четири срещи на "трите лъва" заради контузия в рамото, остана на пейката за началото. Морган Роджърс бе предпочетен пред него и Фил Фоудън.

