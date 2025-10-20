Саркози: Не ме е страх от затвора!

Снимка Булфото

Някога лидер на Франция, днес осъден престъпник - това е Никола Саркози, който по-късно днес се очаква да бъде изпратен в затвора Санте в Париж. Според френския вестник La Tribune Dimanche Саркози вече си е стегнал багажа и се чувства спокоен.

Бившият лидер беше осъден миналия месец.

"Не се страхувам от затвора. Ще държа главата си високо, дори пред портите на Санте“, каза Саркози, добавяйки, че няма да иска никакви специални привилегии.

Опозореният президент ще бъде настанен в изолация поради опасения за безопасността си, съобщава вестникът. Той ще бъде настанен на последния етаж на изолационното крило, отделно от другите затворници и ще бъде придружаван от затворнически пазач през цялото време. На Саркози ще бъде позволено да прави две посещения на ден в една от трите фитнес зали и площадки за упражнения на затвора.

Междувременно съпругата му, италианският супермодел Карла Бруни-Саркози, ще посещава съпруга си всеки ден по време на петгодишната му присъда.

Саркози заяви, че не иска да се оплаква или да бъде съжаляван. Той добави, че планира да прекара времето си в затвора, пишейки книга.

Саркози, който ръководеше Франция от 2007 до 2012 г., беше признат за виновен в престъпен заговор заради усилията на близки помощници да набавят средства за успешната му президентска кандидатура през 2007 г. от Либия по време на управлението на покойния диктатор Муамар Кадафи.

Бившият лидер винаги е казвал, че е невинен и е обжалвал присъдата си.

Това е първият път, когато френски държавен глава е признат за виновен в опит да използва чуждестранни пари по подобен начин.

Саркози, който беше избран през 2007 г., но загуби кандидатурата си за преизбиране през 2012 г., отрече всички нарушения по време на тримесечен процес по-рано тази година, в който участваха и 11 съобвиняеми, включително трима бивши министри.

Въпреки множеството съдебни скандали, които помрачиха президентското му наследство, Саркози остава влиятелна фигура в дясната политика във Франция и в развлекателните среди, благодарение на брака си с италианския супермодел Карла Бруни.

Присъдата на Саркози повдига въпроси относно съдбата на съпругата му, след като тя беше обвинена в корупционни престъпления миналата година и може да получи дори по-дълга присъда от тази на Саркози, ако бъде призната за виновна. Тя отрича всякакви нарушения.

Твърди се, че г-жа Саркози е участвала в престъпен заговор за "омаловажаване“ на съпруга си заради твърдения, че е получил милиони в брой от Кадафи.По-специално, Бруни е обвинена в участие в кампания за 4 милиона паунда, наречена "Операция "Спаси Сарко“ – сложен и незаконен план, целящ да се опита да предпази Саркози от затворническа килия.

И двете изключително сериозни престъпления се наказват с до 10 години, като присъдите достигат до 20 години при отегчаващи вината обстоятелства като членство в банда, предаде днес.бг.

