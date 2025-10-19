Саркози не иска привилегии в затвора

Снимка Булфото

Бившият първи човек в голяма европейска държава разкри как се чувства, преди да влезе зад решетките.

Бившият френски президент Никола Саркози не се страхува от затвора, съобщиха La Tribune Dimanche и "Ройтерс".

На 21 октомври той влиза в затвора, за да излежи присъдата си от 5 години за незаконно финансиране на предизборната си кампания.

Саркози вече си е стегнал багажа и се чувства спокоен преди началото на присъдата си.

"Не се страхувам от затвора. Ще държа главата си високо, дори пред портите на "Санте", каза Саркози, добавяйки, че няма да иска никакви специални привилегии.

Той не се оплаква и не желае да бъде съжаляван. Планира да напише книга в затвора.

Припомняме, че на 25 септември 70-годишният Никола Саркози беше осъден на пет години затвор за това, че е позволил на най-близките си сътрудници да се обърнат към Либия на Муамар Кадафи с цел незаконно финансиране на победната му президентска кампания през 2007 г.

Той ще влезе в парижкия затвор "Санте".

За да се гарантира неговата безопасност, бившият държавен глава може да бъде настанен или в отделение за уязвими личности, или в изолационно отделение. В парижкия регион само два затвора разполагат с тези опции.

Веднага след постъпването му в затвора защитата на Саркози ще може да подаде молба за освобождаване пред апелативния съд.

Съдът има максимален срок от два месеца, за да се произнесе по молбата. В случай на отказ той може да подаде нови молби, пише news.bg.

70-годишният политик бе осъден по обвинения в "укриване на присвояване на публични средства, пасивна корупция, незаконно финансиране на предизборни кампании и престъпен сговор с цел извършване на престъпление".

