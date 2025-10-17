Със 7 пътни нарушения за 4 години е шофьорът, прегазил жена на тротоар в Лом

снимка: Европейски център за транспортни политики

Със седем пътни нарушения за четири години е шофьорът, който прегази жена на тротоар в Лом. Инцидентът се случи в участък, на който само от началото на годината са измерени почти сто превишения на скоростта.

Жители в района настояват за спешни мерки.

"Трябва да знаеш, че карат с бясна скорост!", твърди мъж край пътя, предаде бТВ.

Четвъртък сутринта. Жена от ломския квартал "Момин брод" върви към дома си, а двайсет и три годишен мъж бърза за работа. Изпреварва камион, губи контрол, преобръща се, блъска пешеходката и спира в ограда на къща. Никой от двамата не стига, закъдето е тръгнал.

"И се е прибрала от една година тука, в тоя квартал има наследствена къща – да се усамоти, да живее малко по-спокойно старините си, и накрая", заяви Росен Русинов, жител на Лом.

"Може би за две години втора кола влиза в нашия двор", твърди Цветомир Петров, жител на Лом.

"И мъжа ми излезе отвън, пред колите. И моето куче го убиха е тука, до контейнер", коментират жители. Кварталът е до републикански път. Местните са свидетели на дрифтове и смъртоносни ситуации.

"За мен е абсолютно безобразно в двайсет и първи век това да продължава да се случва и хората да умираме по тротоарите като кучета. Мен ме е страх! Аз никога не минавам със своето дете по главния път, аз винаги заобикалям в задните преки, защото тук е писта, това е състезателна писта!", заяви Снежана Тодорова.

Първоначалните данни сочат превишена скорост на шофьора, причинил фаталния удар. Той има книжка от четири години.

"Седем нарушения, от които пет са с фиш. Едно е за аналогично като това – неправилна маневр", гл. инсп. Огнян Иванов.

За последните няколко години полицията в Лом има седем акта за дрифтове в този участък. Той е без маркировка и с пропуски по отношение на безопасността, за което от началото на годината до пътната агенция са изпратени две уведомителни писма. Очакват се действия.

