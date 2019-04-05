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Със "Спартан" транспортираха пострадалата курсантка във ВМА

05.04.2019 / 11:11 0

Курсантката от Националния военен университет „Васил Левски“ в град Велико Търново, пострадала при инцидент на 4 април 2019 г., ще бъде транспортирана във ВМА, съобщиха от министерството на отбраната, пише Блиц.

Рано тази сутрин екип на ВМА излетя със самолет C-27J „Спартан” от 16-та транспортна авиогрупа Враждебна на Военновъздушните сили до летище Горна Оряховица.

Снощи пострадалото момиче е оперирано по спешност в МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов” във Велико Търново.

Припомняме, че курсантка от Националния военен университет „Васил Левски” във Велико Търново се е простреляла със зачисленото й оръжие вчера.

 

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