Със "Спартан" транспортираха пострадалата курсантка във ВМА

Курсантката от Националния военен университет „Васил Левски“ в град Велико Търново, пострадала при инцидент на 4 април 2019 г., ще бъде транспортирана във ВМА, съобщиха от министерството на отбраната, пише Блиц.



Рано тази сутрин екип на ВМА излетя със самолет C-27J „Спартан” от 16-та транспортна авиогрупа Враждебна на Военновъздушните сили до летище Горна Оряховица.



Снощи пострадалото момиче е оперирано по спешност в МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов” във Велико Търново.



Припомняме, че курсантка от Националния военен университет „Васил Левски” във Велико Търново се е простреляла със зачисленото й оръжие вчера.

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