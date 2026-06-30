Със сълзи на очи Путин изпрати "другаря си" Сергей Иванов

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Владимир Путин присъства на церемония по отдаване на последна почит на Сергей Иванов. Държавният глава почете паметта на починалия си приятел, като положи цветя на ковчега и проведе кратък разговор със семейството му. Снимки го показват видимо тъжен, сякаш има сълзи в очите, предаде Днес.бг

Сергей Иванов почина на 26 юни на 73-годишна възраст. През годините той е бил секретар на Съвета за сигурност, министър на отбраната, заместник министър-председател и първи заместник министър-председател, началник на администрацията на президента и специален представител на президента по въпросите на опазването на околната среда, екологията и транспорта.

Сергей Иванов, бивш министър на отбраната и човекът, се доближи най-много от всеки друг до руското президентство преди края на втория мандат на Владимир Путин

След като Путин избра Дмитрий Медведев пред Иванов за свой наследник, Иванов зае поста вицепремиер в кабинета от 2008 до 2011 г., а по-късно и началник на президентския кабинет. През 2016 г. обаче той премина на поста президентски пратеник по въпросите на околната среда и транспорта, който заема до февруари 2026 г. Изглежда се е пенсионирал поради здравословни проблеми. По молба на Meduza руски журналист, който е проучил биографията на Иванов, разсъждава върху живота му и как, въпреки зрелищната загуба през 2007 г., той е намерил своето призвание в кулоарите на държавната служба.

Първата, която съобщи за смъртта на 73-годишния Сергей Иванов, беше ВТБ Обединената лига - баскетболната организация, където той беше почетен президент. Това беше подходяща подробност за човек, който през последното десетилетие се е занимавал не с армията (Иванов беше министър на отбраната през 2000-те) или вътрешната политика, а с леопарди, околната среда и спорта.

Не беше посочена причина за смъртта. Президентът Путин беше сред онези, които изразиха съболезнования на семейството. Още през 2000 г. Путин говори за "чувството за другарство", което изпитваше до Иванов.

Седем години по-късно Кремъл измисли странен конкурс за наследяване, в който Иванов - според анкети и рейтинги на одобрение - излезе победител. Но окончателното решение на Путин беше срещу него.

Биографията на Иванов почти винаги се разказва като история за президент, който така и не е заел поста

През лятото на 2007 г., когато той беше първи вицепремиер, анкети на Левада-център показаха, че около една трета от руснаците биха гласували за него на избори - повече, отколкото за неговия съперник Дмитрий Медведев.

Иванов изглеждаше уверен фаворит, държейки се със западняшка непринуденост - с разкопчано яке и ръце в джобовете. Говореше английски по начин, по който други кремълски служители не можеха, и обеща, че до 2025 г. Русия ще се превърне в третата по големина сила в света по производство на самолети и че БВП на глава от населението ще се покачи до 30 000 долара. Но нещо се обърка - както в прогнозите на Иванов, така и в съдбата му.

Кариерата на Иванов винаги е била свързана със службите за сигурност. В ленинградско училище, специализирано в английски език, той мечтаеше от детството си да види родината на Бийтълс. Студент по превод в Ленинградския държавен университет, той е изпратен на стаж в същия колеж в Ийлинг, Лондон, който Фреди Меркюри е завършил пет години по-рано.

След колежа вече го чакаха мъже в цивилни дрехи. През 1976 г. Иванов завършва курсовете за напреднали на КГБ в Минск и е назначен в дирекцията за Ленинград и Ленинградска област, където на 23-годишна възраст се запознава с младия Путин. За разлика от Путин, който напусна службите за сигурност в началото на 90-те години, Иванов остана в разузнаването. По времето, когато Путин стана директор на ФСБ, неговият стар приятел от Ленинград вече оглавяваше европейския отдел за външно разузнаване. Именно оттам Путин го назначи за заместник.

Докато Медведев служи на Путин главно като помощник, изпълняващ инструкции, Иванов беше сред първите имена, които Путин даде, когато изброяваше съветниците, на които се доверяваше.

През 2001 г. Иванов стана първият цивилен министър на отбраната на Руската федерация. Експертите не бяха впечатлени от военните му реформи, давайки им оценка "С плюс". Разходите за отбрана се утроиха. Армията беше съкратена с 210 000 войници, при относително малки трудности. Но преминаването към договорни войски спря и парите за жилища и заплати на договорните войници не достигнаха. Иванов възобнови големи учения и поднови превъоръжаването, но не успя да промени армията по никакъв фундаментален начин - неговият наследник, Анатолий Сердюков, щеше да направи това по-късно.

Иванов трудно можеше да се нарече тих: министърът никога не си скучаеше. Той беше превърнал дипломатическата грубост в рутина, преди тя да се превърне в политическа тенденция.

"Нека се присъединят към каквото си искат - дори към Лигата за сексуална реформа", сопна се той през 2002 г., коментирайки опита на Грузия да се присъедини към НАТО.

Езикът му почти се оказа причина за неговата гибел по време на "аферата Андрей Сичев" - случаят с новобранец от Челябинск, осакатен при тормоз, история, отразена от всички новинарски издания през 2006 г. След като скандалът избухна, докато беше в планините на Армения, Иванов отхвърли въпросите на репортерите дни по-късно на пресконференция:

"Мисля, че няма нищо много сериозно там; иначе със сигурност щях да знам за това."

Прокуратурата, близка до Игор Сечин - друг съюзник на Путин - след това организира кампания срещу министъра. Но покровителят на Иванов беше по-влиятелен от Сечин и той излезе на върха.

Любопитно е, че Иванов винаги е бил смятан за силовик (член на елита на руските служби за сигурност), но сред силовиците никога не е бил един от тях. Точно така го наричаха - "силовик без клан". Въпреки разузнавателния си опит, той не се присъединяваше към това крило - включително Сечин; Виктор Иванов, ръководителят на Федералната служба за контрол на наркотиците; и главният прокурор Владимир Устинов - и той също се дистанцираше от либералите.

Иванов винаги е действал сам и никога не е имал собствен екип

Когато през 2007 г. се повдигна въпросът за наследник и Кремъл реши да направи вицепремиера един от двамата си основни фаворити, именно тези кремълски стратези и PR-мениджъри бяха тези, които доведоха до неговия възход - не Иванов.

В рамките на шест месеца рейтингите му настигнаха и надминаха тези на съперника му Дмитрий Медведев. Но те не оказаха влияние върху решението на единствения избирател, който имаше значение. Въпреки това "чувство за другарство", Путин не се довери на дългогодишния си съюзник и предпочете по-слабия кандидат - този, който по-късно щеше да му върне мястото.

"Той на практика се срина и изгория заради всичко, което се случваше около него", каза по това време източник, близък до Кремъл, пред Meduza. "Той наистина беше започнал да вярва, че е на път към президентството. И както винаги, нямаше недостиг на щедри души, готови да предадат на администрацията, че хората на Иванов вече си разделят местата в кабинета."

Иванов прие тихо поражението си в надпреварата за наследяване. Той остана в екипа на Путин. След 2007 г. дойде дългата, по-малко видима част от кариерата му. Иванов ръководеше отбранителната промишленост в правителството и почти изчезна. Хората отново си спомниха за него през декември 2011 г. На фона на протестите Медведев го направи ръководител на администрацията на Кремъл.

Надеждите Иванов да събере разпадащия се апарат се провалиха: вътрешната политика се водеше от неговия заместник Вячеслав Володин; все повече работа преминаваше покрай Иванов; и както източник на Meduza описа този период, "ако шефът винаги е извън кръга, хората просто спират да му се обаждат". Путин подкрепяше тигрите - Иванов имаше свой собствен проект, застрашените далекоизточни леопарди.

Според хора, които го познаваха, той загуби интерес към работата завинаги през 2014 г., когато по-големият му син Александър, заместник-председател на Внешекономбанк, почина в Емирствата. Иванов, който никога не беше известен с изграждането на лични бизнес империи, издигна децата си по-видимо, отколкото самия него: по-малкият му син Сергей също изгради кариера в Алроса и Сбербанк.

През август 2016 г. Путин освободи Иванов от ръководството на администрацията, заменяйки го със собствения му заместник, Антон Вайно. Новата позиция - президентски пратеник по въпросите на околната среда и транспорта - беше почетно пенсиониране, което отговаряше както на любовта на Иванов към работните пътувания, така и на любовта му към животните.

Но близо 10-те години, които той прекара на работа, се оказаха изненадващо съществени. Леопардите преминаха от частно хоби до държавен проект: Иванов инициира създаването на единен национален парк, "Земята на леопарда", в Приморие и се превърна в една от движещите сили зад Годината на екологията, обявена през 2017 г.

След това той се зае с "реформата за боклука", настоявайки, че отпадъците са потенциален доход. Вярвайки във високотехнологичния потенциал на сектора, той настояваше пред колегите си за необходимостта от изграждане на около 200 завода за рециклиране в цяла Русия.

По инициатива на Иванов принципът "един хектар отсечен, един хектар засаден" беше записан в закона за горите. Той също така предложи въвеждането на екологична такса върху пластмасовите торбички, затягане на наказанията за изгаряне на трева и налагане на глоби на непокорни пътници в самолетите. А транспортният коридор Север-Юг, прогнозира той, ще се конкурира със Суецкия канал.

Нищо от това не изглеждаше като политика от голямата лига от дълго време, но формално Иванов остана в играта: от 2012 г. той беше постоянен член на Съвета за сигурност. След пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, той - както почти всички в обкръжението на Путин - беше ударен от санкции. През февруари 2022 г. Европейският съюз го добави към списъка си със санкции, позовавайки се на подкрепата му за незабавното признаване на Донецк и Луганск за руски. След това той попадна в списъците със санкции на Украйна, Съединените щати, Великобритания, Канада, Швейцария, Австралия, Япония и Нова Зеландия.

Още през 2014 г. Иванов зае твърда позиция по отношение на Украйна, обвинявайки украинците, че са били "съсипани" от отхвърлянето на "традиционните ценности". До зимата на 2025 г. реториката му беше практически неразличима от тази на Медведев, неговия някогашен съперник за президентския пост.

"Водят се борби между светлината и тъмнината, духовността и бездушието, традиционните и псевдолибералните ценности и с времето между истината и лъжата", каза Иванов на заседание на настоятелството на Руското военноисторическо дружество. "И няма съмнение, че както преди 80 години, ние ще победим."

На хартия кариерата на Иванов се чете като провал - историята на човек, който е достигнал най-високия пост в Русия, но не е успял. Но той може би е по-добре да се разбира като една от редките фигури в обкръжението на Путин, преживели собствената си политическа смърт, тихо изкарвайки още едно десетилетие - не в позор, но вече не и в тесния кръг на стария си приятел.

За разлика от Медведев, който така и не е намерил своето място във военна Русия, Иванов е вършел работа, която наистина е обичал, и отдавна се е отказал да гони властта и вниманието на президента. Той вече беше загубил тази битка веднъж и не искаше да играе отново.

Редактор "Екип на Петел",

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