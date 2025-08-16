Със сърце и душа: България разби Австрия

Снимка: Българска федерация по баскетбол

Националният отбор на България по баскетбол постигна изключително важна победа в предквалификациите за Световното първенство в Катар през 2027 година. Тимът на Росен Барчовски се наложи с 87:78 точки над Австрия в "Арена Ботевград", предава Гонг.

По този начин България запази шансове за класиране за същинските квалификации. Това зависи от резултата при гостуването на Нидерландия в сряда, 20 август.

С този успех тимът на Росен Барчовски запази шансове за класиране за същинските квалификации. Съдбата им ще се реши при гостуването на Нидерландия в сряда, 20 август.

Победата бе и голям подарък за треньора Росен Барчовски, който празнува рожден ден днес.

Българският отбор показа истински дух и доминираше през по-голямата част от двубоя. Мачът бе наблюдаван от трибуните от контузения лидер Александър Везенков, както и от легендата Пини Гершон, който отговаря за развитието на родния баскетбол.

Срещата започна равностойно, но тройки на Борислав Младенов осигуриха преднина за България, която завърши първата четвърт при 23:17.

Нашите продължиха със стабилната си игра във втората част, достигайки до най-голямата си преднина от 29:20. Въпреки че Австрия стопи част от пасива си, на почивката резултатът бе 38:37 в полза на България.

Третата четвърт започна с размяна на кошове между Якоб Пьолтъл и Константин Костадинов. Въпреки че Пьолтъл продължи да е опасен, Костадинов също бе силен, а Младенов увеличи преднината ни до 52:47. България успя да запази аванс от 3 точки преди последната част, завършвайки я при 62:59.

В решителната последна четвърт, при оставащи три минути и резултат 79:74, България нанесе своя удар. Константин Костадинов и Борислав Младенов реализираха две поредни тройки за 84:74, а Димитър Димитров добави още една за преднина от 13 точки при 87:74, което подпечата победата.

Най-резултатен за българския тим бе Борислав Младенов с впечатляващите 30 точки (включително шест тройки), към които добави 8 борби и 3 асистенции. Константин Костадинов добави 15 точки и 4 борби, Илиян Пищиков отбеляза 11, а Димитър Димитров – 10 точки и 5 борби.

За Австрия Якоб Пьолтъл се отличи с "дабъл-дабъл" от 23 точки и 13 борби, докато Силвен Ландсбърг вкара 15 точки и овладя 4 борби.

