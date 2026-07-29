Със софтуер ограничават неправилното паркиране на ел. велосипеди във Варна

Пиксабей

GPS и софтуер в мобилното приложение контролират безразборното оставяне на нерегламентирани места електрически велосипеди под наем във Варна.

Това обясни пред Радио Варна Радослав Маринов, директор Маркетинг на фирма предоставяща ел. велосипеди под наем (Top Rent A Car).

По думите му още от старта на услугата през март 2024 г. компанията е поставила като основен приоритет контрола върху паркирането. За разлика от т.нар. "свободно плаващи" системи, при които превозните средства могат да бъдат оставяни практически навсякъде, във Варна те работят чрез система за геозониране, обясни Маринов.

Потребителите могат да вземат велосипед от определена зона и да го оставят само в разрешена зона. Те са избрани така, че да се намират на по-широки обществени пространства, в близост до спирки на градския транспорт или до съществуваща велосипедна инфраструктура, каза Маринов.

Системата позволява и допълнителен контрол. При навлизане в забранени зони потребителите получават известия в приложението, а на места с ограничения скоростта на електрическото подпомагане автоматично се намалява или изключва.

В момента във Варна са разположени около 200 електрически велосипеда под наем. Броят им обаче не е постоянен, тъй като част от тях периодично се изтеглят за ремонт след повреди или вандалски прояви, допълни Маринов.

Компанията следи местоположението на велосипедите чрез GPS система и разполага с мобилен екип, който реагира при неправилно оставени превозни средства. Маринов уточнява, че GPS позиционирането има отклонение от няколко метра и понякога това може да създаде впечатление за неправилно паркиране. В други случаи причината е недобросъвестно отношение от страна на потребители.

Ако велосипед бъде оставен извън разрешена зона, сесията не може да приключи коректно. Ние виждаме подобни случаи и изпращаме екип, който да премести превозното средство, поясни той.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!