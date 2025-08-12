Със срещи "на сляпо" изненадаха двойките в "Диви и красиви"

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

С уникална стратегия за любовно риалити подходиха в най-новото шоу по Нова телевизия - "Диви и красиви". През първите пет дни от престоя си участниците ще бъдат разделени от потенциалните обекти на тяхното желание.

Дамите ще се наслаждават на лукса на имението, а мъжете ще трябва да се борят със суровите условия и комарите, дебнещи в сайванта.

Въпреки това, те получиха възможността да общуват помежду си „на сляпо“ – разговорите ще бъдат през стена, без да виждат лицето на човека, които седи срещу тях.

Дамите обаче подходиха като типични представителки на своя пол. Предварително начертаха стратегия.

Намислиха един и същи въпрос, който всяка от тях да задава на мъжа, седнал зад паравана, през който двамата ще си комуникират.

Момичетата трябва да надхитрим момчетата и да видим всъщност кой какъв е и за какъв се изкарва, обясниха стратегията си те.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!