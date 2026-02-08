Със страхотно каране Малена Замфирова е на финал в алпийския сноуборд на Игрите в Милано - Кортина

кадър,архив: Бтв

Във втория ден на Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина ще се насладим на сериозно българско участие.

Още в 10:00 часа наше време започнаха квалификациите в паралелния гигантски слалом при мъжете и жените в Ливиньо в алпийския сноуборд. Пресявките ще бъдат последвани и от същинската фаза, която ще определи медалистите. Тя започва в 14:00 часа българско време.

Малена Замфирова ще участва във финалите на паралелния гигантски слалом в Милано - Кортина. Талантливата ни тийнейджърка се класира в топ 16 на квалификацията, записвайки 10-о време след втория рън в Ливиньо.

Замфирова се изкачи с една позиция спрямо първия рън, в който беше 11-а, и завърши с общо време 1:34.29. В осминафиналите Малена, която дебютира на Зимни олимпийски игри, ще се изправи срещу Рамона Терезия-Хофмайстер. Германката има правото да избира трасе, предава Bulgaria ON AIR.

С най-добро време в квалификацията се нареди чешката звезда Естер Ледецка с 1:30.79. Втора остана сънародничката ѝ Зузана Мадерова, а трета - японката Цубаки Мики.

Финалите при жените започват в 14:00 часа българско време.

