Със заплахи и сила: Мъж задигна кожен калъф в центъра на Варна

снимка: ОДМВР

В неделя сутринта във Варна е получен сигнал за грабеж, при който неизвестно лице отправило заплахи към пострадалия, блъснало го и чрез употреба на сила му отнело кожен калъф за съхранение, след което побягнало.

Незабавно изпратените на място полицейски служители от Първо РУ установили и задържали извършителя малко след подаването на сигнала.

Той е известен на МВР, съобщават от полицията.

По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор "Екип на Петел",

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