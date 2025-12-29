Съсед преби до смърт 72-годишен мъж от ямболско село

снимка Булфото

Мъж на 72 години от ямболското село Маломир е починал след нанесен побой от 37-годишен свой съселянин. Сигналът е получен в полицията на 28 декември, малко след 06:30 часа, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Ямбол. Полицейският екип е открил възрастния мъж в безпомощно състояние в дома му. Транспортиран е от екип на Спешна медицинска помощ в ямболската болницата, където по-късно е починал.

Незабавно са започнати полицейски и процесуално-следствени действия за изясняване на обстоятелствата по случая. За съпричастност към деянието е задържан 37-годишен местен жител. В хода на разследването той е привлечен в качеството му на обвиняем за извършеното престъпление и с прокурорско постановление е задържан за срок от 72 часа. Разследването продължава под наблюдението на Окръжна прокуратура - Ямбол, предаде БТА.

