Съсед звъннал на Калушев да му каже, че е забравил входната врата отворена

Кадър Флагман

Групата тръгва в пълен състав за село Българи на 27-и януари, както твърди бащата на непълнолетното момиче. Бащата на Сашо - Яни Макулев оповести в медиите, докато течеше издирването му, че последно е чул детето си на 29-и януари през деня. То казало, че се чувства добре, че плава с лодка в морето и че се гмурка в морето. Независимо, че Българи е доста навътре в сушата - на 20 километра западно от Царево, при минусови температури на въздуха и 3-4 градуса на морската вода, предаде Флагман. На 30-и януари кемперът на "лама" Калушев е засечен от камера на бензиностанция в град Бургас в 08:50 часа. Тогава са заснети ясно Ивайло Калушев, Ники и Сашо, момиче не се вижда. На 31-и януари, около 12:00 часа на обед, кемперът е засечен на АМ "Тракия" до Ихтиман, в посока София. Момичето е вътре. На 31-и януари, около час и половина по-късно то е оставено на домашния му адрес - в добро настроение, разказало е, че са си прекарали много добре на своя баща. Има доказателства, че непълнолетната приятелка не е била през цялото време в мъжката компания. От нея зависи дали е склонна да разкаже къде е била между 27-и и 31-и януари, къде са нощували и с какво са се забавлявали. Това е важно, защото основният свидетел от село Българи - отсреща живеещият Дамян казва, че той се е обадил лично на Калушев ден преди 27-и януари, за да му съобщи, че в двора има спукан водопровод и се налага да дойде и да осигури майстор. На 29-и кемперът се е появил. Калушев е докарал майстор с него от село Кости, който отстранил аварията. След това го върнал обратно в Кости. След като групата си е тръгнала - неуточнено засега дали на 30-и или още на 29-и януари, вечерта Дамян е установил, че входната врата на първия етаж зее отворена. Той се обадил по телефона отново и съобщил за това на Калушев. Той отвърнал, че много бързали при заминаването си и затова вероятно са забравили да заключат. Помолил човекът да залости както намери за добре вратата.

След това събитията се развиват главоломно. На 1-и февруари в 10:00 часа сутринта кемперът е засечен до село Бързия в посока Враца, а вътре са Калушев и 15-годишният Сашо. След 11:15 кемперът се отправя към Вършец, преминава през Вършец и потегля отново към Враца. Последното място, където е засечен е село Челопек.

В това време около 10:00 сутринта Ники вече е в София с един от брандираните джипове "Тойота" и с всичкия багаж на момичето, което то е донесло в хижа "Петрохан" на 16-и януари, с цел да си има постоянно дрехи там и лични вещи. Явно е имала планове да става част от тяхната група, със знанието на баща й. Младежът е върнал всичко нейно именно на 1-и февруари преди обед, но с нищо не е показал, че е притеснен или бърза за някъде. Кога Ники се присъединява към другите двама в кемпера и на кое място става това това, не може да се разбере от оповестените видео материали на Прокуратурата.

Въпросите без отговори продължават да възникват един след друг. Основният е липсата, засега на мотив за трагичното прекъсване на шест човешки живота.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!