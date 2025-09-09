Съседът на Николай Кожухаров проговори

Кадър Фб

Мистериозният съсед на пребития директорът на полицията в Русе старши комисар Николай Кожухаров, излезе наяве. Това е 36-годишният Георги Димитров.

Димитров е бил заедно с Кожухаров, семействата им и децата, след посещение на популярно заведение в града. На връщане към домовете си групата се сблъскала с четирима младежи на възраст между 15 и 19 години. След направена забележка за бързо каране последвал скандал, който прераснал в побой.

В резултат на боя тежко пострада комисар Николай Кожухаров, който все още се възстановява в болница „Канев“. Георги Димитров също е бил ударен, но се отървал с по-леки травми, предаде Евроком.

„С разбита устна съм“, признал той пред свои познати.

Пред медии Димитров потвърди, че е дал показания пред следствените органи.

„Нямам право да говоря, защото има следствие“, коментира той, като отказа подробности. На въпрос дали именно той е предизвикал конфликта, както твърди един от обвиняемите, Димитров отговори уклончиво: „Ако смятате, че да защитиш детето си…“ и не довърши изречението.

В съдебната зала обвиняемият Кирил Гочев, който е шофирал колата на младежите, заяви, че именно Димитров пръв е започнал разправията. По думите му, „той скочи пред колата, аз спрях, свалих стъклото и тогава Димитров ме удари. Оттам започна всичко“.

По информация, Георги Димитров има частен бизнес, свързан с брандиране на автомобили, като работи чрез фирмата на баща си Илия Димитров – бивш началник транспорт в общинското предприятие „Паркстрой“. Смята се, че баща му поддържа дворовете на влиятелни русенски семейства.

