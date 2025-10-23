Съседка на България отказа да сменя времето в събота срещу неделя

Пиксабей

За пръв път от въвеждането на смяната на астрономическото лятно/зимно часово време, Турция няма да смени стрелките на часовника.

Досега нямаше часова разлика между Турция и България, но с преминаването на България към астрономическото (зимно) време, Турция ще бъде с един час напред от България. Разликата в часовото време ще продължи до датата, когато през 2026 г. България отново ще премине към лятното часово време. Тогава часовата разлика ще се изравни.

С решение на правителството през 2016 година лятното часово време ще остане в сила през цялата година, за да може да се възползват гражданите по-дълго време от слънчевата светлина.

