Съседка на България се присъединява към ЕС

Високопоставени сръбски представители потвърдиха желанието на Сърбия да стане част от ЕС и изразиха очакване процесът на присъединяване към блока скоро да получи нов тласък.

Сръбският премиер Джуро Мацут (на снимката) оцени днес, че Сърбия е много близо до присъединяване към ЕС, но има политически пречки това да се случи, съобщи агенция ТАНЮГ.

На конференцията „Евронюз Адриа самит“ в Белград Мацут изтъкна, че Сърбия е изпълнила всички технически условия за присъединяване към ЕС, но липсва решение на страните членки, за да се случи това окончателно.

Мисля, че наистина сме по-близо от всякога до влизането в ЕС, тъй като сме изпълнили всички условия. На различни срещи, които имах като премиер, усетих, че всички ни разбират, уважават и ценят, каза Мацут на конференцията, чиято цел е да се създаде платформа за дискусия по ключови социални, политически и икономически въпроси на Западните Балкани.

Министърът на външните работи на Сърбия Марко Джурич каза на форума, че Сърбия е успяла да получи препоръка за отваряне на Клъстер 3 „Конкурентоспособност и приобщаващ растеж“ и през следващите месеци фокусът ще бъде върху работа с държавите членки, пред които ще бъдат представени всички аргументи и причини, показващи, че е в интерес не само на Сърбия, но и на ЕС да се изпрати силен сигнал чрез отварянето на този клъстер.

Джурич подчерта, че няма съмнение, че мнозинството от хората в Сърбия са за членство в ЕС.

„Трябва да работим и в държавите членки на ЕС, да променим картината не само в Сърбия, а и в целия регион“, каза Джурич.

Председателката на сръбския парламент Ана Бърнабич подчерта на конференцията, че стратегическата цел на Сърбия е да стане пълноправен член на ЕС и че е от стратегически интерес целият регион на Западните Балкани да стане част от Евросъюза, като оцени, че това е добре както за Сърбия и региона, така и за ЕС.

Тя отбеляза, че през първата половина на тази година 69 на сто от чуждестранните инвестиции в Сърбия са от ЕС и добави, че близо 290 000 души в страната са наети от компании от Евросъюза. Председателката на сръбския парламент отбеляза, че 61,5 на сто от общия износ на Сърбия е за ЕС.

Бърнабич подчерта, че Белград работи интензивно за европейската си интеграция и изрази надежда, че Клъстер 3 ще бъде отворен през декември, както и че Сърбия трябва да ускори реформите, които, по думите й, са забавени, защото няма национален консенсус, че Сърбия трябва да стане част от ЕС.

„Нямаме национален консенсус, имаме декларативно съгласие, че сме за ЕС. Когато погледнете Народната скупщина, от 250 депутати 25 са в парламентарни групи, които са категорично против влизането на Сърбия в ЕС“, каза Бърнабич.

По-рано този месец сръбският президент Александър Вучич изрази надежда, че на 17 декември ще бъде взето решение за отварянето на Клъстър 3.

Сърбия е страна кандидат за членство в ЕС от 2012 година, припомня БТА.

Основното заключение на тазгодишния доклад на ЕК за напредъка на Сърбия по пътя към членство в ЕС е, че темпът на реформите е доста бавен.

В доклада комисията потвърди оценката си, направена още през 2021 г., че Сърбия отговаря на техническите критерии за отваряне на Клъстер 3.

