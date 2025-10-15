Съседка на България стана пенсионерски рай

Пиксабей

Според Глобалния доклад за пенсиониране за 2025 г. на Global Citizen Solutions, Гърция е обявена за 12-та най-добра страна в света за тези, които искат да се преместят след пенсиониране. Португалия, Мавриций и Испания оглавяват списъка, докато Кипър следва плътно Гърция на 14-то място, пише To Vima, пише Блиц.

Докладът подчертава нарастващата тенденция в „пенсионната миграция“, водена от по-дългата продължителност на живота и нарастващата лекота на преместване в чужбина. Качеството на живот, данъчните облекчения и безопасността остават основните фактори, които ръководят избора на пенсионерите.

Проучването е оценило 44 дестинации по целия свят, като се е фокусирало само върху страни, предлагащи официални програми за пенсионни визи. Те са били оценявани от 100 точки, въз основа на лекотата на преместване, разходите за живот и финансовите стимули за пенсионерите.

Над 36% от всички възможности за пенсионни визи се намират в Северна и Южна Америка, докато близо 32% са в Европа. Подобни схеми обаче сега се появяват и в Азия и Африка.

Повече от 70% от представените страни се гордеят със здравеопазване над средното ниво, високи екологични стандарти и високи нива на благосъстояние. Забележително е, че 93% предлагат и ясни пътища към гражданство – половината в рамките на пет години или по-малко.

Европейските държави се открояват със своите силни здравни системи, безопасност и качество на околната среда.

Притежателите на визи за пребиваване в страните от Шенген могат също така да пътуват свободно във всички 27 държави от Шенген за кратки престои – основен фактор за пенсионерите, търсещи мобилност и разнообразие.

Южна Европа, по-специално, се е превърнала в магнит за пенсионерите. „С 32% от световните възможности за пенсионни визи, Европа е лидер в здравеопазването, безопасността и интеграцията“, отбеляза д-р Лаура Мадрид, водещ изследовател на проучването.

„Южни центрове като Португалия, Испания и Гърция съчетават мек климат, управляеми разходи и удобни за пенсионерите визови опции.“

