Съселянин на Стратега участва в „Сделка или не“

Съселянин на Стратега от Мировяне, както е известен футболния треньор Димитър Пенев, извел българския национален отбор по футбол до четвъртото място на Световното първенство в САЩ през 1994 г., участва в „Сделка или не“.

Това е Кристиян Станков – Крис. Той излезе с кутия №11. Пред водещият Ненчо Балабанов разказа, че е автомонтьор, на 33 години, има две дечица.

Първата оферта, която получи от банкера, бе 3750 лева. Какво ли иска да ти каже, попита Ненчо Балабанов, но и двамата не намериха отговор.

Крис отхвърли и оферти на стойност 3000 и 2000 лева, както и предложение за смяна на кутията си.

При три неотворени кутии, в които се крият 50 стотинки, 50 лева и 15 000 лева, банкерът го изкуши с 2000 лева.

Няма сделка, отсече Крис и в следващата кутия премахна от играта си 50 стотинки.

Напрежението в играта се покачи. Банкерът предложи 5000 лева. Според думите на Ненчо Балабанов, който препредава думите на банкера, той бил сигурен, че Крис ще я приеме.

Няма сделка, отговори Кристиян, но накрая намери само 50 лева в своята кутия, с които си тръгна от „Сделка или не“.

