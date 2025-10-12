Сашка Васева: Животът има начало и край

Кадър БТВ

"Изпращам една тежка година от живота си!" Това сподели певицата Сашка Васева. Причината - загубата на скъпия й баща, който почина през февруари 2025 г.



"Всички трябва да осъзнаят, че животът има начало и край. Затова трябва да го живеем на инат. Много вярвам в нумерологията и годината ми беше белязана от четворката, което значи "загуба с близък човек", разкри още Васева, пише България днес.

В неделя легендата на 90-те празнува своя 59-и рожден ден. Дупнишката Мадона отбелязва празника семейно - без много шум и овации.



