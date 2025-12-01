Сашо Кадиев: Искаме да живеем нормално
01.12.2025 / 21:02 1
Кадър Фб
Искаме да живеем нормално. Искаме сигурност.
Искаме правосъдие.
Искаме здраве и живот.
Искаме да не ни крадат!
Това написа от улицата Сашо Кадиев, който участва в многохилядния протест.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!