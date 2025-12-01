реклама

Сашо Кадиев: Искаме да живеем нормално

01.12.2025 / 21:02 1

Кадър Фб

Искаме да живеем нормално. Искаме сигурност.

Искаме правосъдие.

Искаме здраве и живот.

Искаме да не ни крадат!

Това написа от улицата Сашо Кадиев, който участва в многохилядния протест.

 

 

MrBean (преди 9 минути)
Рейтинг: 201238 | Одобрение: -1622
Божкееее! И ти ли ве? Какво ти е зле? Жалък ! А сега заради еврото трябва да търпим и мама му!

