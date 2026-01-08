Сашо Кадиев: Между мен и Христо Пъдев има разрив

Редактор: Недко Петров

Водещият и капитанът на един от отборите в „Кой да знае“ се превърнаха в център на внимание в началото на шоуто тази вечер. Всичко започва, след като Сашо Кадиев определи Христо Пъдев за един от най-добрите му приятели.

Актьорът, разбира се, побърза до отговори подобаващо на комплимента, като призна, че за него е удоволствие да работят заедно, и всяка сутрин се събужда с красивото чувство, че ще се срещне със Сашо.

Това ме обогатява като човек и ме прави по-смислен. Децата ми ме гледат и ме питат: Тате, защо си толкова усмихнат. Защото отивам при Сашо. За каква обич само става въпрос. Сашо, ти си ми легнал на сърцето повече от мнозина хора на този свят, заяви възторжено Пъдев.

Последва „признание“ на Кадиев, който с тънкия си хумор вдигна градуса на настроението на присъстващите в студиото на бТВ.

Ние с Пъдев сме в много обтегнати отношения. Между нас имаше малък разрив, тъй като има конфликт на интереси, които вие, разбира се, ще разберете в интернет, ако следите профилите, и най-вече от жълтите сайтове. Това, че той каза, че му е много приятно, всъщност е една абсолютна лъжа, каза Кадиев.

