Сашо Кадиев: Пипал съм мотика веднъж, но просто не е моето

Отборът на Христо Пъдев в предаването „Кой да знае“ по бТВ си избра въпрос, свързан с градинарството. За нещастие на актьора обаче се оказа, че не той ще капитанства при този въпрос, а водещия Сашо Кадиев. Ето защо Пъдев веднага му заби въпрос дали изобщо е хващал мотика.

Хващал съм. Майка има градина от 30 години. Дори съм копал, но само веднъж, защото се оказа, че това въобще не е моето нещо, отвърна Кадиев.

Ето на какъв въпрос трябваше да отговори сина на Катето Евро в компанията на актрисата Лилия Маравиля:

Защо не е добра идея да се използват бирени капани срещу охлюви в градината?

Ароматът на бирата привлича листни въшки

Оцеляващи охлюви започват да се размножават по-бързо

Таралежите, които пият от капаните, не могат повече да се свият на топка.

Никога не съм виждал бирени капани, а с майка от 30 години имаме градина и сме гледали какви ли не култури там. То не е едно и две, мама е професионалистка, но такова нещо не е ползвала, коментира Кадиев.

И макар актьорът да си призна, че нищо не разбира, маркира отговор „а“. Истината е, че бирените капани, макар и да привличат охлювите и те да се давят в пенливата течност, бирата вреди и на всички останали обитатели в градината. Ето защо не е добре да се ползват бирени капани, тъй като те могат да застрашат животните, които естествено контролират популацията на охлювите и таралежите, които пият от капаните, не могат повече да се свият на топка.

Така отборът на Пъдев загуби възможността да прибави 300 евро към сметката си.

