Сашо Кадиев изложи майка си пред цяла България на 69 години

Катерина Евро усилено снимаше новите епизоди на „България търси талант”.

Предаването, което ще гледаме през есента, е готово почти два месеца по-рано, а в него актрисата е член на журито, докато нейният син Александър Кадиев е водещ.

Евро се завръща след дълга пауза в телевизията и затова дава всичко от себе си да е на ниво, като дори е готова да се покаже само по гащи, видя Hotnews.bg.

Единственият ѝ наследник Сашо показа майка си в социалните мрежи от гримьорните на шоуто, докато тя все още е само по бельо, а чевръст техник ѝ слага микрофона.

Кадиев се шегува с него, че е бабофил, който харесва възрастни хора, но е факт, че 68-годишната Катерина изглежда чудесно. През септември тя ще чукне 69 и ще подкара 70-те.

В "България търси талант" тя е блондинката в журито, а фолкпевицата Галена-брюнетката. Чалгаджийката е получила най-големия хонорар от всички за участието си, а Катето не се пазарила, защото отдавна не е била на екран.

Другите двама участници в журито са Юлиан Вергов и Николаос Цитиридис. Другият водещ заедно с Кадиев е Петър Антонов, който често участва в предаванията на Би Ти Ви.

