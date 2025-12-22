Сашо Кадиев опита да заблуди играчи при въпрос за стрелките на часовника

Редактор: Недко Петров

Стопкадри бТВ

Певица и актриса не допуснаха да бъдат заблудени от водещия за отговора на интересен въпрос в „Кой да знае“ тази вечер. Милица Гладнишка и Ваня Щерева трябваше да отгатнат защо стрелките на часовниците се движат надясно.

Трите възможности бяха: А - В Европа хората пишат и четат отляво надясно, Б - Така вървят и „стрелките“ на слънчевия часовник и В - по идея на изобретателя на часовниковото махало Кристиан Хюйгенс.

Щерева изключи първата опция, като направи паралел с арабските страни, а Гладнишка обясни защо клони към Б.

Ако приемем откъде изгрява слънцето, значи сянката отива надясно, аргументира са Милица.

Тук обаче двете съотборнички бяха разколебани за миг от Сашо Кадиев, който ги попита откъде изгрява слънцето.

Гладнишка, както вероятно и всички други в студиото и пред синия екран, потвърди, че изгрява от изток и отива надясно към запад.

А Щерева се замисли върху махалото, но само за кратко, и бе категорична, че трябва да маркират слънчевия часовник. След като двете го направиха и познаха, спечелената от тях сума набъбна на 900 лева.

По бТВ Ваня Щерева поиска да разбере от сина на Катето Евро защо е искал да ги обърка, след като са били прави, но той така и не може да даде смислено обяснение.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!