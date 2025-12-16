Сашо Кадиев превъртя в „Кой да знае“

Редактор: Недко Петров

Водещият на „Кой да знае“ буквално откачи, след като разбра, че е дал грешен отговор. Според регламента Сашо Кадиев си смени мястото с това на Христо Пъдев още при първия въпрос към неговия отбор.

Синът на Катето Евро седна до Иван Паскалев, който тази вечер е опонент на Николай Гетов. Двамата станаха известни, след като спечелиха приключението „Бягство към победата“ като „Фармацевтите“.

Сашо и Иван бяха попитани от Пъдев какво се случва с лъва Типи, който през 50-те години на миналия век е отглеждан като домашен любимец от петролен бизнесмен в Тексас – изяжда господаря си на 4 юли, позира за цветната версия на логото на „Метро-Голдуин-Майер“ или живее послушно и дълго сред хората.

Играчите изключиха първата опция поради основателна причина – ако лъвът наистина е изял господаря си, кой щеше да се разбере как се казва лъва, и второто, кой въобще ще разбере, че е изяден, освен неговите роднини.

Впоследствие Кадиев и Паскалев определиха като пълни глупости възможността лъвът да е живял послушно и дълго, а накрая Кадиев изрази убеденост, че става въпрос за цветната версия, тъй като е гледал това в документален филм.

След като обаче стана ясно, че верният отговор е „живее послушно и дълго сред хората“, Сашо Кадиев побесня.

Каква е тази глупост, какво е това предаване? Защо ни предлагате такива безинтересни истории? Какъв е този лъв, който живее с хора? Много ми дреме, че живее. Ако иска, да живее с майка си, изригна той.

С Иван искахме да ви разкажем една емблематична история. Защото това е същия лъв, който е снимал за цветната версия, и вие прикрихте този факат, за да можете да си изиграете вашите игри, продължи по бТВ Кадиев.

Аз не знам за кой работите, но Типи лично е стоял 7 часа на тази сесия, докато се заснеме. Цялото това нещо идва от водещия. Той пусна друго видео. Признай си пред цяла България, сменяме водещия, приключи гневния Сашо, преди да заеме отново мястото си пред пулта.

