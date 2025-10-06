Сашо Кадиев с нова претенция: Аз съм най-добрият актьор в драмата

кадри bTV

редактор Веселин Златков

Водещият на „Кой да знае?” Александър Кадиев изригна с ново твърдение за себе си. Известният с комедийните си роли и комедийните си прояви в телевизията артист заяви, че е най-добрият в жанра на драмата.

„Аз съм най-драматичният актьор в България!”, това каза той възможно най-сериозно в шоуто по bTV. Повод за изненадващата претенция беше гостуването на Йоава Буковска, която има успех и като драматична, и като комедийна актриса.

Макар че твърдението на Кадиев предизвика всеобщ смях, капитанът Христо Пъдев разказа интересна история за колегата си.

Пъдев припомни, че Сашо е бил обявен за най-добър актьор във випуска си в НАТФИЗ при завършването си. Когато получил приза, той заявил:

„Как можахте да изберете такъв водевилен актьор като мен?!”

