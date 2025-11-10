Сашо Кадиев се захласна по топ красавица от бТВ

Редактор: Недко Петров

Водещият на "Кой да знае" не скри симпатиите си към красивото лице на бТВ. Лиляна Боянова, която води новинарската емисия на телевизията в праймтайма, е гост в шоуто тази вечер. Тя попадна в отбора с капитан Милица Гладнишка.

При представянето на Лиляна Сашо Кадиев я определи като сериозна журналистка, която е печелила престижни награди, и красива жена.

Той обаче бе далеч по-удовлетворен, когато след първия въпрос си смени мястото с Милица и се настани до новинарката.

Кадиев изрази мнение, че инките са осведомявали за събитията в огромната си империя чрез система от сигнални огньове, но бе категорично опроверган от Лили.

Тогава синът на Катето Евро се замисли върху втория евентуален отговор - чрез пощенски папагали. Той напомни, че тези птици повтарят, и направи комплимент на Лиляна, като й призна, че за нея казват: Топ красавица, топ красавица.

Лили му благодари, но и успя да го убеди да заложат на отговора, който включваше щафетни бегачи с добра памет. Сашо я послуша и това донесе 600 лева на Лили и Милица.

По бТВ пък Наско от Б.Т.Р. и капитана Христо Пъдев от другия тим разкриха, че щели да маркират огньовете.

