Сашо Кадиев си намери майстора

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Сашо Кадиев претърпя голямо унижение в „Кой да знае“ още на първия въпрос в продукцията тази вечер. След като Христо Пъдев и Кирил Недков избраха категория „При мама“, регламентът принуди водещия да си размени мястото с това на Пъдев.

Сашо и Недков трябваше да отговорят какво правят кучета, които са разглезени от майките си през първите седмици от живота си - по-късно се представят по-зле на тестовете за кучета, по-късно ядат значително повече храна наведнъж или по-късно спят по-дълго в леглата си.

Тук Кадиев опита да прикове вниманието върху себе си, като каза, че с майка си са отгледали пет кучета. Много бързо обаче се разбра, че синът на Катето Евро не знае верния отговор и поради тази причина остави Кирил сам да решава.

Актьорът бе на мнение, че въпросните кучета ядат повече храна и Сашо го насърчи да маркира тази опция. Вярната обаче се оказа свързана с тестовете.

Незнайно защо Кадиев реши да прикрие незнанието си и прехвърли вината изцяло на актьора с репликата: Киро, Киро, ти така ли играеш в младежкия театър?

Секунди след това водещият вече горчиво съжаляваше, че се заяде с Недков, тъй като бе поставен на място от него.

Сашо, теб така ли те вкарват да предаваш отбори и да ги съсипваш, срази го Кирил по бТВ.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!