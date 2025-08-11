Съсипаха Сиромахов заради пост във Фейсбук

Кадър БНТ

Новият сатиричен пост на Иво Сиромахов, който в момента обикаля социалните мрежи, прерасна в страхотен скандал, вълна от коментари и негодувание сред културните среди.

Скандалът започна от Дейли прес, които посочиха много прилики на текста му с прочутия монолог „Българско селфи“ на младия писател и поет Иван Ланджев, прочетен от Захари Бахаров преди време, пише Стандарт.

Електронната медия публикува сравнителна таблица, която показва поразителни съвпадения в идеите, образите и структурата на двата текста.

В нея ясно се виждат копирани теми като „евроджендъри“, „кемтрейлс“, „Путин като спасител“, „отнемането на деца от норвежците“ и други, с минимални промени в думите.

„Това не е вдъхновение, а нагла кражба“, пишат в социалните мрежи. Според тях, Ланджев е автор с оригинален стил и фина ирония, докато версията на Сиромахов е по-груба и пригодена за бърза консумация във Facebook.

Скандалът набира скорост, но повечето продължават да се питат – защо един утвърден сценарист и писател би ползвал текст на по-млад колега, вместо да създаде свой собствен?

Развръзката предстои.

