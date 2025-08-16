Съставиха 216 фиша на 299 проверени шофьори при спецакция на СДВР

Снимка: МВР

Специализирана полицейска операция, разпоредена от директора на СДВР, стартира снощи на територията на София.

Полицейските действия са насочени към опазване на обществения ред и привеждане в известност на максимален брой водачи, притежаващи шофьорска книжка със съмнителен произход, съобщават от МВР.

До момента служителите на СДВР са проверили 299 водачи на моторни превозни средства. Задържани са четирима - един, управлявал след употреба на наркотици и алкохол, един с фалшива шофьорска книжка и двама, управлявали МПС, които не са регистрирани по надлежния ред.

Съставени са 216 фиша, 33 акта за установено административно нарушение и са връчени 79 електронни фиша.

Акцията продължава.

