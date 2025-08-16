реклама

Съставиха 216 фиша на 299 проверени шофьори при спецакция на СДВР

16.08.2025 / 17:04 1

Снимка: МВР

Специализирана полицейска операция, разпоредена от директора на СДВР, стартира снощи на територията на София. 

Полицейските действия са насочени към опазване на обществения ред и привеждане в известност на максимален брой водачи, притежаващи шофьорска книжка със съмнителен произход, съобщават от МВР.

До момента служителите на СДВР са проверили 299 водачи на моторни превозни средства. Задържани са четирима - един, управлявал след употреба на наркотици и алкохол, един с фалшива шофьорска книжка и двама, управлявали МПС, които не са регистрирани по надлежния ред.

Съставени са 216 фиша, 33 акта за установено административно нарушение и са връчени 79 електронни фиша.

Акцията продължава.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kris (преди 2 минути)
Рейтинг: 494635 | Одобрение: 90355
Един сиган бил спрян от катаджия и онзи дълго разглеждал снимката, като по едно време казал : Абе нещо ме съмнява тази снимка....Как бе старши, всичко е ясно....Ей ме на третия от ляво надясно....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама