Съставите на Мексико и Южна Африка за първия мач на Мондиала

Стопкадър БНТ 3

Двубоят между Мексико и Южна Африка слага началото на 23-тото световно първенство. Мачът е на легендарният “Ацтека” и започва в 22:00 часа българско време. Той е от група “А”, в която са още тимовете на Южна Корея и Чехия, които се срещат по-късно през идната нощ.

Очакваната с интерес евентуална поява на легендарния вратар на домакините Гийермо Очоа засега се отлага, защото той не е титуляр. Вместо него селекционерът Хавиер Агире залага на Раул Ранхел. В атака пък е звездата от Премиър лийг Раул Хименес.

За южноафриканците в нападение започва Лайл Фостър от Бърнли, пише Спортал.бг.

Интересното е, че Мексико и Южна Африка играха на откриването и на Мондиал 2010, когато завършиха 1:1.

Съставите

Мексико: Раул Рангел, Исраел Рейес, Сесар Монтес, Йохан Васкес, Хесус Гаярдо, Ерик Лира, Роберто Алварадо, Браян Гутиерес, Алваро Фидалго, Хулиан Киньонес, Раул Хименес

Южна Африка: Ронуен Уилямс, Нкосинати Сибиси, Име Окон, Мбекезели Мбокази, Кулису Мудау, Джейдън Адамс, Спепело Ситоле, Тебохо Мокоене, Оубри Модиба, Лайл Фостър, Икраам Райнерс

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