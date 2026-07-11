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Състезател от планинското рали Раховец - Лясковец самокатастрофира в дърво

11.07.2026 / 20:05 1

Снимка: Булфото

Състезател от старозагорския клуб АСК пострада при инцидент по време на третия тренировъчен манш на планинското рали „Раховец - Лясковец“. Катастрофата е станала около 18:00 ч., след като пилотът е загубил контрол над своя автомобил и се е ударил в дърво, предава Нова телевизия.

Мъжът, който се състезава в клас НС3, е транспортиран в болницата във Велико Търново с лицево-челюстна травма. Към момента се изчакват резултатите от извършения скенер, като по първоначална информация няма опасност за живота му.

При инцидента няма пострадали сред зрителите. Веднага след катастрофата трасето към Лясковския манастир, където се провежда състезанието, е било затворено, а тренировките са прекратени.

Организаторите и медицинските екипи са реагирали незабавно на място. Очаква се след оценка на състоянието на състезателя да бъде взето решение за по-нататъшното провеждане на проявата.

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Редактор "Екип на Петел",

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Серж (преди 27 минути)
Рейтинг: 244756 | Одобрение: 49651
Това е друго! Официална тренировка, с необходимите маршали, съдии и технически екипи! Човекът гони официално най-бързо време и катастрофира. Съвсем различно е от дупенцата с двайсе и пет годишните БМВ-та, дето се правят на състезатели по улиците....

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