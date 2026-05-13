Състоянието на певицата Бони Тейлър остава тежко
Британската певица Бони Тайлър остава в тежко, но стабилно състояние след спешна операция на червата, съобщи ДПА, цитирана от БТА.
74-годишната изпълнителка, известна с хита „Total Eclipse of the Heart“, е била приета по спешност в болница във Фаро, Португалия, където е претърпяла операция миналата седмица. Тя е поставена в изкуствена кома, за да се подпомогне възстановяването, а лекарите остават оптимисти, че тя ще се възстанови напълно.
Говорителят на Тайлър уточни, че семейството ѝ е разтревожено от разпространяваните сензационни и неверни слухове и настоява за „уединение и такт“ в този труден момент. Новината за здравословното ѝ състояние беше първоначално съобщена чрез публикация в Instagram миналата седмица.
