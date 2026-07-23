Състоянието на ранената жена при катастрофата край Черниче е тежко

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Областната дирекция на МВР – Благоевград излезе с официална информация за пътния инцидент, който се случи на главен път Е-79 край симитлийското село Черниче. Лек автомобил е навлязъл в лентата за насрещно движение и последователно се е блъснал в два тежкотоварни автомобила.

Според полицията пътният инцидент е станал, след като лек автомобил е навлязъл в лентата за насрещно движение, където последователно се е блъснал в два тежкотоварни автомобила, пише Блиц.

Пострадали са мъж и жена – сърби от лекия автомобил. Състоянието на жената е оценено като тежко. Ранените са докарани в спешното отделение на МБАЛ Благоевград, където им се провеждат прегледи.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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