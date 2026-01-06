Сасуоло 0:3 Ювентус

кадър: Макс спорт

Отборите на Сасуоло и Ювентус играят при резултат 0:3 в мач от междинния 19-и кръг на Серия "А" на стадион "Мапеи". Автогол на Тарик Мухаремович даде преднина на гостите в 16-ата минута. Фабио Мирети удвои в 62-рата минута, а в 64-тата минута и Джонатан Дейвид записа името си сред голмайсторите.

Домакините залагат на Арманд Лауриенте, Андреа Пинамонти и Едоардо Янони в атака. Триото в средата на терена ще е съставено от Неманя Матич, Исмаел Коне и Кристиан Торствед.

Лучано Спалети излиза с Джонатан Дейвид, Кенан Йълдъз и Фабио Мирети в предни позиции. Андреа Камбиазо и Уестън Маккени ще бъдат на двете крила, а в средата на терена си партнират Мануел Локатели и Кефрен Тюрам, видя Спортал.

Първата възможност в мача бе създадена от домакините. Още във 2-рата минута при едно центриране от корнер се стигна до меле в наказателното поле и Себастиан Валукевич отправи удар, но топката мина над вратата.

В 4-тата минута и Кристиан Торствед опита изстрел по земя, който обаче премина встрани от целта.

Гостите пък създадоха първото си по-интересно положение в 9-ата минута. Кенан Йълдъз отне топката в близост до наказателното поле на съперника, финтира и стреля, принуждавайки вратаря Ариянет Мурич внимаваше и спаси, а при добавката и Андреа Камбиазо не успя да отбележи от малък ъгъл.

В 12-тата минута и Кефрен Тюрам обстрелва вратата на съперника, но твърде слабо и в обсега на вратаря.

Две минути по-късно отново Йълдъз сам си създаде добра възможност да стреля от границата на наказателното поле, но този път доста по-неточно.

Натискът на Юве даде резултат, макар и по малко куриозен начин. Пиер Калюлю центрира остро и Тарик Мухаремович с глава отклони неспасяемо топката в собствената си врата.

В 29-ата минута гостите организираха нова интересна атака, отново Йълдъз се оказа на добра позиция и шутира, но право в ръцете на вратаря.

Турчинът имаше пореден шанс в 31-вата минута и този път ударът му бе дори по-опасен, но отново Ариянет Мурич направи добро спасяване.

В 40-ата минута отново Йълдъз напредна на скорост и отправи силен шут, но и този път вратарят го отказа с важно спасяване.

И второто полувреме дапочна в същия дух с шанс пред гостите. Кефрен Тюрам нахлу на скорост в наказателното поле и стреля силно, но покрай вратата.

В 62-рата минута се стигна и до удвояване на резултата. Микеле Ди Грегория проти дълга топка в предни позиции, Уестън Маккени я овладя и подаде за Джонатан Дейвид, който пък продължи към Фабио Мирети, който напредна на скорост и отбеляза за 0:2.

Само две минути по-късно падна и трети гол. Джей Идзес върна неразчетено топката назад и буквално изведе Джонатан Дейвид, който финтира вратаря и хладнокръвно реализира за 0:3.

Канадецът бе близо до още едно попадение в 66-ата минута, когато след дълъг тъч се озова на добра позиция в наказателното поле, но стреля над напречната греда.

