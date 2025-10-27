Сателитна снимка улови зловещ знак в небето до България

Кадър Фб

Сателитна снимка над Румъния улови зловеща форма на облачността.

Няма Фотошоп! Нещо, което на първо четене/гледане не бяхме забелязали покрай коментара си за фронта преди малко, но наш последовател ни "светна"

Та, да - доста интересна облачност при комшиите, пише Метео България.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!