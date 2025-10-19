Сателитни снимки от язоририте в България: Има надежда

Кадър Метео Балканс

Има надежда!

Вижте язовирите в България преди и след дъждовете!

Това пишат от Метео Балканс и пуснаха сателитни снимки на важни язовири в България.

Вижда се, че се подобрява положението с язовир Батак и други.

Островът в Батак обаче оше е полуостров.

