Сателитни снимки от язоририте в България: Има надежда

19.10.2025 / 13:55 0

Кадър Метео Балканс

Има надежда! 🌧️

Вижте язовирите в България преди и след дъждовете!

Това пишат от Метео Балканс и пуснаха сателитни снимки на важни язовири в България.

Вижда се, че се подобрява положението с язовир Батак и други.

Островът в Батак обаче оше е полуостров.

 

 

