Сателитни снимки от язоририте в България: Има надежда
19.10.2025 / 13:55 0
Кадър Метео Балканс
Има надежда!
Вижте язовирите в България преди и след дъждовете!
Това пишат от Метео Балканс и пуснаха сателитни снимки на важни язовири в България.
Вижда се, че се подобрява положението с язовир Батак и други.
Островът в Батак обаче оше е полуостров.
