Кадър yle.fi

Русия явно не възприема сериозно възможността НАТО да я нападне, както иначе тиражира руската пропаганда.

Страната напълно е оголила най-дългата си граница с НАТО тази с Финландия, сякаш от другата страна е някоя "братска съветска република", а не сочения за най-голям враг.

80% от тамошните армейски части са предислоцирани в Украйна, твърди разузнаването

Русия е предислоцирала почти всички свои войски близо до границата с Финландия към Украйна, съобщи финландското издание Yle, цитира Труд.

Сателитни изображения, публикувани от него, показват, че руските военни бази близо до финландската граница се изпразват, като в някои от тях остава само остаряло оборудване и малък брой войници.

Източник на Yle във финландското разузнаване е потвърдил тази информация, като добавил, че Москва събира техника и войски от бази по цялата си територия, с изключение на района на Москва.

„Средно 80% от оборудването и войниците са пренасочени към войната в Украйна“, казва високопоставен източник от финландското военно разузнаване пред Yle. По думите му, в някои гарнизони е останал около една пета от военния персонал. В други – още по-малко.

Според разузнаването на Финландия цялата изправна техника вече е прехвърлена на фронта. Старо оборудване също се връща в експлоатация чрез ремонт в базата за поддръжка в Петрозаводск.

„По нашите стандарти това е доста лошо оборудване, но по руските стандарти може и да е наред“, казва източникът пред Yle.

