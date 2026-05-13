Саудитска Арабия е нанесла тайни удари по Иран и Ирак

Саудитски бойни самолети са бомбардирали цели на мощни шиитски милиции в Ирак, подкрепяни от Техеран, а ответни удари са били извършени и от територията на Кувейт. Това потвърждават множество независими източници, предаде Ройтерс.

Тези атаки са част от по-широк военен отговор в Персийския залив, който до голяма степен остана незабелязан по време на конфликта, обхванал Близкия изток след съвместните израелско-американски удари по Иран на 28 февруари.

Тези действия предизвикаха ответни ирански удари по държавите от Залива и Израел, което разтърси световната икономика и доведе до затварянето на Ормузкия проток – ключов маршрут за една пета от световния петрол и втечнен природен газ.

Информацията за атаките от Саудитска Арабия и Кувейт идва от трима иракски служители по сигурността и отбраната, един западен служител и още двама души, запознати със събитията. Саудитските военновъздушни сили са нанесли удари по цели на свързани с Иран милиции в близост до северната граница на кралството с Ирак.

Според западния служител част от атаките са се случили около 7 април, по време на действащо прекратяване на огъня между САЩ и Иран. Целите са били локации, от които са изстрелвани дронове и ракети срещу Саудитска Арабия и други държави от Залива.

Позовавайки се на военни оценки, иракски източници твърдят, че ракетни удари от кувейтска територия по Ирак са били извършени поне на два пъти. Една от сериите удари през април е поразила позиции на милиции в Южен Ирак, като са убити няколко бойци и е унищожен комуникационен и контролен център за дронове, използван от проиранската милиция „Катаиб Хизбула“.

Не е установено дали ракетите от Кувейт са изстреляни от кувейтските въоръжени сили или от американската армия, която има значително присъствие там. Американските военни отказаха коментар, а кувейтското министерство на информацията и иракското правителство не отговориха веднага на запитванията.

Представител на саудитското външно министерство заяви, че страната му се стреми към деескалация, сдържаност и „намаляване на напрежението в търсене на стабилност, сигурност и просперитет в региона“, но не коментира атаките в Ирак. Говорителят на иракската „Катаиб Хизбула“ също не отговори на искането за коментар.

По-рано беше съобщено, че по време на конфликта Саудитска Арабия е нанесла и директни ответни удари по иранска територия, което е първият известен подобен случай. Подобни атаки срещу Иран са извършили и Обединените арабски емирства, потвърдиха трима души, запознати със ситуацията.

Всички източници обаче са единодушни, че стотици дронове, насочени към Залива, са били изстреляни от Ирак. Канали в „Телеграм“, свързани с милициите, многократно са съобщавали по време на конфликта, че са атакували цели в държавите от Залива, включително Саудитска Арабия и Кувейт, но автентичността на тези твърдения не е потвърдена от независими източници.

Упоритите атаки от Ирак са изчерпали търпението на Саудитска Арабия и Кувейт. Заради трансграничните нападения Кувейт три пъти е викал за разговори иракския представител по време на конфликта, а също така е протестирал срещу нахлуването в консулството си в Басра на 7 април.

На 12 април Саудитска Арабия привика иракския посланик, за да изрази протест срещу атаките. Отношенията на арабските държави от Залива с Ирак отдавна са белязани от недоверие. Връзките бяха сериозно нарушени през 1990 г., когато силите на тогавашния иракски президент Саддам Хюсеин нападнаха Кувейт и изстреляха ракети „Скъд“ по Саудитска Арабия, а напрежението продължи десетилетия.

Американската инвазия в Ирак през 2003 г. задълбочи притесненията на Залива, тъй като засили шиитските политически фракции и въоръжени групировки, тясно свързани с Техеран. Това превърна Ирак в ключов център в иранската регионална мрежа от прокси сили. Държавите от Залива многократно са обвинявали Багдад, че не успява да овладее тези групи, които действат с голяма автономия.

Намаляването на напрежението между Иран и Саудитска Арабия през 2023 г., постигнато с посредничеството на Китай, породи надежди за по-широка регионална стабилизация. Избухването на войната обаче сериозно подложи на изпитание тези постижения, въвличайки държавите от Залива в конфликт, който те се опитваха да избегнат, и разкривайки границите на дипломатическия напредък.

През март Саудитска Арабия и Кувейт са предупредили Багдад по дипломатически път да спре ракетните и безпилотните атаки, извършвани от проирански групировки срещу техните територии, твърдят двама иракски служители по сигурността и един правителствен съветник по сигурността, пише novini.bg.

Иракските сили твърдят, че са осуетили някои опити за атака, включително са иззели ракетна установка западно от Басра, която е била насочена към саудитски енергийни съоръжения.

Въпреки това, проирански милиции продължават да извършват наблюдателни полети с дронове по границите на Ирак с Кувейт и Саудитска Арабия, като по този начин събират разузнавателна информация за Иран. Това съобщават четирима източници от иракските служби за сигурност и едно запознато с въпроса лице.

„Те събират данни за това какво е повредено и какво все още функционира. Подготвят се за следващия удар“, заяви един от източниците.

