Съветът на ЕС одобри над 1,8 млрд. евро помощи за Украйна

Снимка: Пиксабей

Украйна ще получи над 1,8 млрд. евро, след като Съветът на ЕС одобри петото редовно изплащане на помощ по механизма за страната, предава БНР.

Средствата са отпуснати в резултат на успешното изпълнение от страна на Украйна на деветте стъпки, необходими за петото изплащане, както и на една неизпълнена стъпка от четвъртото изплащане.

Сред тях са реформи в съдебната система, борба с корупцията и прането на пари, финансовите пазари, енергийния сектор, управлението на критични суровини.

Финансирането има за цел преди всичко да подкрепи макрофинансовата стабилност на Украйна и продължаването на дейността на нейната публична администрация.

