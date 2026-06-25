Съветът на ЕС удължава с една година икономическите санкции срещу Русия

Съветът на ЕС съобщи, че днес е приел решение за удължаване с една година на икономическите санкции срещу Русия заради войната в Украйна, съобщи БТА.

Решението е свързано с договореностите от последното заседание на Европейския съвет миналата седмица, се отбелязва в съобщението. Икономическите мерки срещу Москва бяха приети през 2014 г. и разширени неколкократно след февруари 2022 г., като обхващат ключови области - търговия, финанси, енергетика и технологии с двойна употреба.

С тези санкции бяха забранени вносът или прехвърлянето по море на суров петрол от Русия към ЕС, транзакциите на няколко финансови институции и доставчици на крипто услуги в Русия и в други държави, спрени бяха дейностите и лицензите на няколко подкрепяни от Кремъл дезинформационни медийни канала.

ЕС е готов да предприеме допълнителни мерки, докато Руската федерация продължава своите незаконни действия и нарушения на международното право, се допълва в съобщението.

Ирландският постоянен представител в Брюксел каза, че вероятно до дни ще бъдат приети нови санкции срещу Русия. Ирландия поема председателството на Съвета на ЕС от 1 юли.

Редактор "Екип на Петел",

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