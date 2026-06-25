реклама

Съветът на ЕС удължава с една година икономическите санкции срещу Русия

25.06.2026 / 23:09 0

Съветът на ЕС съобщи, че днес е приел решение за удължаване с една година на икономическите санкции срещу Русия заради войната в Украйна, съобщи БТА.

Решението е свързано с договореностите от последното заседание на Европейския съвет миналата седмица, се отбелязва в съобщението. Икономическите мерки срещу Москва бяха приети през 2014 г. и разширени неколкократно след февруари 2022 г., като обхващат ключови области - търговия, финанси, енергетика и технологии с двойна употреба.

С тези санкции бяха забранени вносът или прехвърлянето по море на суров петрол от Русия към ЕС, транзакциите на няколко финансови институции и доставчици на крипто услуги в Русия и в други държави, спрени бяха дейностите и лицензите на няколко подкрепяни от Кремъл дезинформационни медийни канала. 

ЕС е готов да предприеме допълнителни мерки, докато Руската федерация продължава своите незаконни действия и нарушения на международното право, се допълва в съобщението.

Ирландският постоянен представител в Брюксел каза, че вероятно до дни ще бъдат приети нови санкции срещу Русия. Ирландия поема председателството на Съвета на ЕС от 1 юли.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
0
0
kris (преди 55 секунди)
Рейтинг: 627363 | Одобрение: 123273
Ша им се изпърдят на руснаците....Само си го вкарват на два ката.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама