Съветът за съвместно управление се събира извънредно в НС

кадър: БНТ

Съветът за съвместно управление ще се събере по обед в Народното събрание, потвърдиха от управляващите. Изявления се очакват след заседанието, предаде БТА.

По-рано днес Министерският съвет оттегли проектобюджета за 2026 г. С решение на неприсъствено заседание правителството предлага на парламента да приеме решение за оттегляне на Законопроекта за държавния бюджет за 2026 г., както и законопроектите за бюджетите на Националната здравноосигурителна каса и на държавното обществено осигуряване.

Вчера протест срещу проектобюджета за 2026 г. изпълни площада пред президентството, Народното събрание и Министерския съвет в София. Граждани протестираха и в други градове на страната.

