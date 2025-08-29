Съветът за сигурност на ООН се събира извънредно заради мащабната руска атака по Киев

Снимка: Пиксабей

Съветът за сигурност на ООН се събира на извънредно заседание днес заради мащабната руска атака срещу Киев в четвъртък, при която загинаха най-малко 23 души, а десетки бяха ранени. Нанесени са щети на дипломатическото представителство на Европейския съюз и на Британския съвет.

Извънредното заседание се свиква по искане на Украйна и петте европейски членки на Съвета за сигурност – Великобритания, Франция, Словения, Дания и Гърция, съобщава Нова телевизия.

Междувременно, от Франция, където пристигна за среща с президента Еманюел Макрон, германският канцлер Фридрих Мерц изрази съмнение, че среща между Володимир Зеленски и Владимир Путин може да се състои.

„Искаме да поговорим и за големите въпроси на нашето време, защото има някои задачи, които можем да решим само заедно. За съжаление, това включва и продължаващата война на Русия срещу Украйна. И то на фона на факта, че очевидно няма да има среща между президента Зеленски и президента Путин, а не това беше договорено между президента Тръмп и президента Путин миналата седмица, когато бяхме заедно във Вашингтон”, каза Фридрих Мерц.

„Смятам, че днес френско-германската двойка е напълно съгласувана, за да имаме Европа, която е по-силна в икономическо, търговско и парично отношение, както и Европа, която запазва геополитическата си позиция в конфликта в Украйна в лицето на агресивната война, започната от Русия. Европа гледа напред към тези предизвикателства и е решила да се превъоръжи, за да гарантира защитата си”, заяви Еманюел Макрон.

