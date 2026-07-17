Съветник на Хаменей: Ако САЩ превземат някое място в Иран, Техеран ще премине в офанзива

Снимка: Пиксабей

Ако САЩ превземат някое място в Иран, Техеран ще заеме настъпателна, а не отбранителна позиция, както досега, заяви днес пред иранската държавна телевизия военният съветник на върховния лидер Моджтаба Хаменей - Мохсен Резаи.

Той отбеляза, че Иран ще премине във фазата на пълномащабни нападателни операции, при положение че американските удари продължат още няколко дни, информира Ройтерс.

Резаи е бивш ръководител на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР).

По-рано днес КГИР предупреди, че ще продължи атаките си, докато САЩ не спрат да нанасят удари по южната част на Иран и в Ормузкия проток, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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