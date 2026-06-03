Съветник осъди община Пазарджик да обяви заплатата на шефката на "Чистота"

Пекселс

Общинският съветник от Пазарджик Атанас Шопов осъди общината заради отказ на информация. Административният съд реши, че общинският съветник, като част от основния орган на самоуправление на общината, има правото да знае каква е заплатата на управителя на новосформираното общинско предприятие "Чистота" и какви са разходите на новото предприятие, което се създаде с цел печалбата от тази дейност да отива в общинската хазна, а не при частните фирми, които до преди месеци чистиха Пазарджик и 30-те села.

С решението си Пазарджишкият административен съд задължава община Пазарджик да отговори какви са разходите на ОП "Чистота", предаде БНР. Според Шопов, отговорите ще осветлят кой реално обслужва бизнеса с боклука, още повече, че за създаването на това предприятие, общината изтегли няколко милиона евро кредит. Делото е прецедент по отношение на това, че общински съветник получава отказ от информация, още повече, че създаването на общинското предприятие "Чистота" става само и единствено със санкцията на ОбС.

Шопов коментира пред БНР, че още на 3 февруари е поискал данни за заплатата на госпожа директорката "Чистота":

"За същата знаем, че е от Хасково. Също знаем, че всеки ден пътува Хасково - Пазарджик и Пазарджик - Хасково. По наша информация, заплатата на госпожа Маринова е доста по-висока от заплатата на кмета на Пазарджик".

"Следва, най-после, кметът Петър Кулински да разкрие най-голямата пазена тайна в община Пазарджик - колко е заплатата на Яна Маринова, колко са ѝ пътните разходи или когато преспива в Пазарджик, къде спи и на каква цена. Това вълнува всички жители на тази община, защото тези заплати и тези разходи се правят с техните пари", каза той пред БНР.

Маринова е бивша управителка на частни фирми за сметосъбиране в Хасково и в Русе. Притеснението на Шопов е, че предприятието в Пазарджик ще усвоява десетки милиони на година. Главните назначения в Пазарджик са на хора от Варна, София, Стара Загора, Хасково, Пловдив, коментира още съветникът:

"Забележете, почти липсва от Пазарджик. По-голямата част са на щатни заплати. Това е тема, която аз мисля да я развия, да осветлим реално кой управлява нашия град и зависимостите на нашите управленци от външни фактори. Мен ме боли за нашия град и не може хора от Варна, Стара Загора, София да идват, да ни управляват за 4 години и след това само да минават транзит по АМ "Тракия" и това да ги свързва с Пазарджик".

"Мисля, че градът ни нито е чист, нито е зелен, нито е измит".

Над 230 души се грижат за чистотата и озеленяването в града.

Председателят на комисията за сигнали и жалби на гражданите в ОбС сподели че в нея има над 400 сигнала за 3 месеца.

БНР потърси мнението и другата страна. Управителят на ОП "Чистота" Яна Маринова отказа да коментира, а коментарът на община Пазарджик е цитирам: "Ще изпълним решението на съда, каквото и да е то".

Редактор "Екип на Петел",

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