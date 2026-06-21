Съветникът на Путин: Кремъл очаква победа, а не изпълнение на договореностите от Анкъридж

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Русия очаква победа във войната, а не изпълнение на договореностите, постигнати в рамките на преговорите за уреждане на конфликта в Украйна след срещата между президентите на Русия и САЩ в Анкъридж, заяви съветникът на руския президент Владимир Путин Юрий Ушаков, цитиран от ТАСС, предаде OFFnews.bg

„Ние не чакаме тези договорености или споразумения да бъдат изпълнени. Ние очакваме победа. Очакваме нашите собствени цели да бъдат постигнати“, каза той пред репортера на „Вести“ Павел Зарубин.

Съветникът на Кремъл призова западните страни да анализират действията на руската армия на фронта, ако искат да оценят точно ситуацията. Той още отбеляза, че онези, които се надяват да победят Русия, живеят в "заблуда".

„В момента те са убедени, че са прави, защото смятат, че могат по-енергично да отстояват своите вредни и неконструктивни възгледи. Трябва да се наблюдава внимателно какво се случва на бойното поле, където нашите войски напредват стабилно и постепенно“, добави той.

По думите на Ушаков едната страна продължава да се придържа към договореностите, постигнати в Анкъридж, докато другата не е успяла да изпълни своята част от ангажиментите.

"На този етап едната страна все още е ангажирана с разбирателствата, които бяха постигнати в Анкъридж, а другата страна, изглежда, вече може да се каже това, не е успяла напълно да извърви своята част от пътя и да изпълни договореностите", каза ощв Ушаков, без да уточнява коя от страните има предвид в изказването си.

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